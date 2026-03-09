Yeni Şafak
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi kayıt kılavuzu yayımlandı

16:569/03/2026, Pazartesi
DHA
MEB, öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzunu yayımladı.
MEB, öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzunu yayımladı.

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar, noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek. Adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek. İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin kayıtları yapılacak, belgelerinde eksiklik görülenlerin kayıtları yapılmayacak.

HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 23 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Kayıt başvuruları 25 Mart’ta başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00’de sona erecek. Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan’da açıklanacak, kayıtlar ise 8 Nisan’da başlayıp 10 Nisan saat 17.00’de tamamlanacak. Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. (DHA)


