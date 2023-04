Milli Eğitim Bakanı Özer: 129 bin öğrencimize LGS YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz

"Okullar açmadan önce çadırlarda konteynerlerde eğitimi sürdürmeyle ilgili her türlü destek sağladık. Aynı zamanda psikososyal destek öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Daha sonra da bölgedeki illerdeki okullarımızı eğitim öğretimin başlatmak için üç kademeli bir sistematik geliştirdik. Bu birinci sistematik de bildiğiniz gibi Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 1 Mart tarihinde eğitim öğretimi başlattık, ikinci dönemi. Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da ise 13 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başladık. Geriye kalan depremden en fazla etkilenen 4 ilimizde yani Adıyaman Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara vermiştik. 27 Mart tarihinde merkez ve tüm ilçelerde değil sadece belirlenen ilçelerde eğitim öğretime başlamıştık. Malatya'da 8 ilçemizde Hatay'da 7 ilçemizde Adıyaman'da yine çok sayıda ilçe Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde 27 Mart, yani geçen hafta itibariyle eğitim öğretime başlamıştık. Malatya daha farklı bir yaklaşım sergiledi. Biliyorsunuz o tarihten itibaren eğitim öğretime başlamayı valiliklerimize bırakmıştık. Geriye kalan tüm ilçelerde bugün itibariyle 156 okulda eğitim öğretim başlamış bulunuyor. Yani Malatya'da artık eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor. Biz eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirebilirsek hayat normalleşecek. Bu amaçla her türlü imkanımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle bir araya gelmesiyle ilgili her türlü desteği de veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kitap, kırtasiyeyle ilgili her türlü desteklerini bakanlık olarak biz karşılıyoruz."