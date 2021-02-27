​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kosovalı heyet ile Trakya Üniversitesi’nde bir araya geldi.

“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” etkinliği ile bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Edirne’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun da katıldığı bir programla, Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi’ne konuk olan Kosovalı heyet ile bir araya geldi.

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Kosova’nın bağımsızlık gününü kutladı

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Kosova Cumhuriyeti 13. Bağımsızlık Kutlaması” öncesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üst düzey Kosovalı yetkililer ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki ülke arasında derin tarihi ve kültürel beraberliklerinin olduğunu belirterek, dost, kardeş ülke Kosova’nın bağımsızlık gününü kutladı.

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"Türkiye her zaman Kosova'nın yanında oldu"

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, DTP Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, Kosova Milletvekili Fidan Brina Jilta, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve KDTP Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş ve Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Danışmanı Mert Aşıkferki’den oluşan Kosovalı heyet ise Türkiye’nin her zaman Kosova’nın yanında olduğunu vurgulayarak, desteklerinden ve katkılarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

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