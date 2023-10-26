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Milli Eğitim Bakanlığından Cumhuriyetin 100. yılına özel gümüş rozet

Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, özel önem atfedilen Cumhuriyetin 100'üncü yılı için, olgunlaşma enstitüleri tarafından 925 ayar gümüş kullanılarak Cumhuriyetin 100. yılına özel rozet üretildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gümüş rozeti diğer bakanlara hediye etti.

21:03 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 21:04 - 26/10/2023 Perşembe
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Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı için gümüş rozet üretti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı için gümüş rozet üretti.

Millî Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde Cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

MEB'den Cumhuriyetin 100. yılına özel gümüş rozet

Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda ilk etapta Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün kuyumculuk teknolojisi alanları, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 925 ayar gümüş kullanarak Cumhuriyetin 100. yılına özel rozet üretti.

Bakan Tekin diğer bakanlara hediye etti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olgunlaşma enstitüsünce Cumhuriyetin 100. yılına özel üretilen gümüş rozeti, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen resmî törene katılan bakanlara hediye etti.

Bu özel hediye için Bakan Tekin’e teşekkür eden Bakanların, rozetin tasarımını çok beğendiklerini ifade ederek rozete tam not verdikleri öğrenildi.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Cumhuriyet
#Cumhuriyetin 100. Yılı
#Yusuf Tekin
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