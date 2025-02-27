Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Milli eğitime dış etkiler çalıştayda tartışılıyor

Milli eğitime dış etkiler çalıştayda tartışılıyor

Saliha Engin
04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türk Eğitim Tarihi Çalıştayları'nın ikincisi, “Türk Millî Eğitimine Dış Etkiler” temasıyla alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları bu yıl Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bir araya getirdi.

Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Eğitim Tarihi Platformu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda Türk milli eğitimine tarihsel süreçte dışarıdan gelen etkiler derinlemesine tartışılacak. Çalıştayda Amerikan Fulbright Antlaşması’ndan Rockefeller Vakfı’nın etkilerine, yabancı uzman raporlarından misyonerlik faaliyetlerine kadar geniş bir perspektiften Türkiye’de eğitim politikalarının şekillenme süreci ele alınacak. Çalıştay düzenleme kurulu adına Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan “Bu çalıştayda biz konuya eleştirel bakmayı öneriyoruz. Çalıştaya 7 farklı üniversiteden 17 bilim insanı katılarak eğitim tarihimizin akışında önemli kırılma noktalarını teşkil eden konular hakkında bilgi sunacak” dedi.

MAARİF VURGUSU

İki gün sürecek çalıştayın ilk oturumunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, “Aslında eğitimde millilik tartışması geçmişten bu yana önümüzde bir mesele olmuş. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde yürütülen çok büyük bir çaba var. Bu çabalarla çalıştayın konusunun örtüştüğü bir nokta var. O da özellikle son dönemde maarif vurgusuyla başlayan müfredat değişikliği” diye konuştu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da şunları kaydetti: “Çalıştay hem geçmişi anlamamız hem geleceğe yönelik eğitim politikamızın geliştirilmesi açısından son derece önemli. Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişim sürecinde dış faktörlerin nasıl bir rol oynadığı, bunun eğitim politikalarına nasıl yansıdığı ve sonunda Türk milli eğitim sisteminin şekillenmesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu tartışma fırsatı bulacağız.”



#Eğitim
#MEB
#Çalıştay
#Marmara Üniversitesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: Sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İl il Ramazan imsak vakitleri