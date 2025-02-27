Milli eğitime dış etkiler çalıştayda tartışılıyor

Türk Eğitim Tarihi Çalıştayları'nın ikincisi, “Türk Millî Eğitimine Dış Etkiler” temasıyla alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları bu yıl Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bir araya getirdi.
Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Eğitim Tarihi Platformu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda Türk milli eğitimine tarihsel süreçte dışarıdan gelen etkiler derinlemesine tartışılacak. Çalıştayda Amerikan Fulbright Antlaşması’ndan Rockefeller Vakfı’nın etkilerine, yabancı uzman raporlarından misyonerlik faaliyetlerine kadar geniş bir perspektiften Türkiye’de eğitim politikalarının şekillenme süreci ele alınacak. Çalıştay düzenleme kurulu adına Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan “Bu çalıştayda biz konuya eleştirel bakmayı öneriyoruz. Çalıştaya 7 farklı üniversiteden 17 bilim insanı katılarak eğitim tarihimizin akışında önemli kırılma noktalarını teşkil eden konular hakkında bilgi sunacak” dedi.
MAARİF VURGUSU
İki gün sürecek çalıştayın ilk oturumunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, “Aslında eğitimde millilik tartışması geçmişten bu yana önümüzde bir mesele olmuş. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde yürütülen çok büyük bir çaba var. Bu çabalarla çalıştayın konusunun örtüştüğü bir nokta var. O da özellikle son dönemde maarif vurgusuyla başlayan müfredat değişikliği” diye konuştu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da şunları kaydetti: “Çalıştay hem geçmişi anlamamız hem geleceğe yönelik eğitim politikamızın geliştirilmesi açısından son derece önemli. Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişim sürecinde dış faktörlerin nasıl bir rol oynadığı, bunun eğitim politikalarına nasıl yansıdığı ve sonunda Türk milli eğitim sisteminin şekillenmesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu tartışma fırsatı bulacağız.”