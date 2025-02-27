Milli eğitime dış etkiler çalıştayda tartışılıyor

İki gün sürecek çalıştayın ilk oturumunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, “Aslında eğitimde millilik tartışması geçmişten bu yana önümüzde bir mesele olmuş. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde yürütülen çok büyük bir çaba var. Bu çabalarla çalıştayın konusunun örtüştüğü bir nokta var. O da özellikle son dönemde maarif vurgusuyla başlayan müfredat değişikliği” diye konuştu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da şunları kaydetti: “Çalıştay hem geçmişi anlamamız hem geleceğe yönelik eğitim politikamızın geliştirilmesi açısından son derece önemli. Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişim sürecinde dış faktörlerin nasıl bir rol oynadığı, bunun eğitim politikalarına nasıl yansıdığı ve sonunda Türk milli eğitim sisteminin şekillenmesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu tartışma fırsatı bulacağız.”