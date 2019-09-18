Gündem Milli gurur
İSTANBUL

Milli gurur

Yerli ve milli ürünler TEKNOFEST’in gözdeleri arasında. ATAK helikopterin bir üst versiyonu ATAK-2, insansız hava aracı ANKA’nın taarruzî tasarımı olan AKSUNGUR’un yanında HÜRJET, milli tank ALTAY, insansız deniz araçları ve Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ ilgi odağı oldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Göktuğ
Göktuğ

Uçaktan uçağa atılan füzelerin geliştirildiği TÜBİTAK SAGE’nin müdürü Gürcan Okumuş, “Bu yıl sonunda tekrar arayıcı başlıklı uçan hedeflere karşı yerden atışlarımız yapılacak. Önümüzdeki yıl da projenin son aşaması yani havadan havaya testleri tamamlanacak. 2020 sonunda projemizin testleri tamamlandığında 2021 yılı itibarıyla seçilecek uygun bir kurum tarafından seri üretimine de başlanabilecek” dedi. Okumuş, “TEKNOFEST’te Göktuğ’u TAI tarafından geliştirilmekte olan Hürjet uçağımızın altında görüyoruz. Göktuğ F-16 uçakları için geliştiriliyor. Seri üretime geçtiğinde Hürjet’te, ileriye yönelik yine Akıncı’da, Milli Muharip uçağımızda kullanılabilecek bir füzemiz olacak” diye konuştu.

S-400’ün füzeleri de geldi

Lise ve üniversite öğrencileri TEKNOFEST’te hoşça vakit geçiriyor.

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistem ihtiyacının karşılanması kapsamında Rusya’dan aldığı S-400 sistemlerinin teslimatı tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, ikinci batarya malzemelerle birlikte iki bataryanın füzeleri de Türkiye’ye ulaştı. Gemiyle taşınacağı iddia edilen füzelerin havayoluyla getirildiği öğrenildi. 27 Ağustos’ta başlayan sevkiyat, 15 Eylül itibariyle tamamlanmış oldu. S-400’lerin Nisan 2020’de faal hale getirilmesi planlanıyor. Mürted Üssü’nde konuşlu sistemin kurulumu tamamlandığında S-400 bataryaları görev bölgelerine sevk için hazır hale gelecek. Böylece Rusya, iki bataryayı kapsayan ilk S-400 paketine ilişkin taahhütlerini yerine getirmiş oldu. İkinci sistem için iki ülke savunma bakanlıkları arasında görüşmeler sürüyor. İkinci S-400 paketine ve sonrasında S-500’lerin üretimine Türkiye de ortak olmak istiyor.

Yolcu uçağı Rusya’dan

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MC-21 Rus yolcu uçağı


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde ilgi gösterdiği Rus yolcu uçağı MC-21, TEKNOFEST için İstanbul’da. Rus Irkut firmasınca üretilen uçak böylece ilk yurtdışı seyahatini de Türkiye’ye yapmış oldu. Uçak, Moskova’dan İstanbul’a yaklaşık 2 bin 400 km mesafedeki uçuşunu 3.5 saatte tamamladı. 6 bin km menzilli MC-21, 211 yolcu alıyor. 2038 yılına kadar Rusya’nın bin adet MC-21 alacağı, uçağın bu tarihe kadar dünyada 30 bin satış kapasitesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Boeing ve Airbus’a alternatif olarak ortaya çıkan uçak hem Rusya hem de Avrupa standartlarına uygun olarak sertifikalandırılacak.

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GÜNDEM
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