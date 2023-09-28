Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde 'Azerbaycan KKTC ve terörle mücadele' vurgusu: Türklerin güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğiz

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.