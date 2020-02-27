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Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı görüştü: Pentagon açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında telefonda görüştü. Pentagon görüşmeye ilişkin görüşmeye ilişkin açıklama yaparak, İdlib’de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Esper - Akar
Esper - Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Pentagon görüşmeye ilişkin açıklama yaptı

  • Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib’deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye’nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya’daki durumu ele aldı.” ifadesini kullandı.

İdlib’de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz

  • İdlib’deki duruma ilişkin ise Gleason, “Başkan Trump’ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İdlib bölgesine hava desteği amaçlı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunuyor.

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