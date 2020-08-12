Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

Ekonomi

Rus turistlerden Türkiye çağrısı: Hiç korkmadan çıkın gelin

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, salgından en az etkilenen ülke Türkiye oldu. Bu sayede yabancı turistlerin gözde merkezi de Türkiye oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden Rusya'dan, normalleşme adımlarıyla 10 Ağustos itibarıyla turistler akın akın Akdeniz'e gelmeye başladı. Üç günde yaklaşık 50 bin turist, Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistlerde Valeria Osinceva, "Türkiye'ye ilk uçakla geldik. Burayı çok beğeniyorum ve seviyorum. Çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin" dedi.