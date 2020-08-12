Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Azerbaycan'a gitti

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Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Sabah namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İslam’ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki, sabah namazı kaç rekattır, kaçı sünnet kaçı farzdır? İşte adım adım sabah namazının kılınışı.