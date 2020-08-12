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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Akar ve komutanlar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı takip edecek, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek.

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Akar ve Güler Azerbaycana gitti

Akar ve Güler
Azerbaycan'a gitti

​Tatbikatı takip edip, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecekler.
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