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Gündem Yunanistan ve ABD Türkiye için toplanacak Gündem Doğu Akdeniz
POLİTİKA

Yunanistan ve ABD Türkiye için toplanacak: Gündem Doğu Akdeniz

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi ve 6 ay sürecek sefere çıkması başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Bölgedeki planları bozan Türkiye'nin karşısında olan ülkeler Yunanistan'a destek vermeye devam ediyor. Son olarak flaş haber Yunan yetkililerden geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla bir araya geleceği açıklandı. Mevkidaşların Doğu Akdeniz'deki gerilimi masaya yatıracağı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak cuma günü kritik bir görüşmenin Viyana’da gerçekleşeceğini duyurdu. Açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile şu an Avrupa’da temaslarda bulunan ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun Viyana’da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüşeceği belirtildi.

İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veriyor
GÜNDEM
İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veriyor
  • Oruç Reis’in 23 Ağustos’a kadar bölgede çalışmalarına devam etmesine onay çıkmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş ve Yunanistan diplomatik olarak hem lobi faaliyetlerine hem de saldırgan açıklamalarına ağırlık vermişti.

Cuma günü AB'de toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi'nin acil toplanacağını duyurdu. Borrell, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı mesajda “Doğu Akdeniz, Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ve Lübnan’daki gelişmeler gibi konuları değerlendireceğiz” dedi.

Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
OYNAT
Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye girdi. Yankısı Doğu Akdeniz'de duyuldu. İtalyan ve Fransız şirketleri, Türkiye'nin kıta sahanlığını gerekçe göstererek 7. parselde sondaj yapmama kararı aldı.

Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti
GÜNDEM
Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti

Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
EKONOMİ
Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Yunanistan acil toplanmıştı

Yunanistan yönetimi, Türk gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle AB Dış İlişkiler Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı. Türkiye sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Doğu Akdeniz’de 23 Ağustos'a kadar geçerli denizcilikte uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex ilan etti.

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz
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Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseldi: Navtex nedir ve neden ilan edildi?
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseldi: Navtex nedir ve neden ilan edildi?
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