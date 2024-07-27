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Milli Savunma Bakanı Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

10:49 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
Jeff Flake - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Jeff Flake - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde ABD Savunma ve Kara Ataşesi Albay John J. Myers ile ABD Hava Ataşesi Albay Christian Lichterin de yer aldı.



Bakan Kacır: 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, program sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda üretim alanında muazzam bir ivme ile gelişme kaydetti. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden bir milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizin yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demircilikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladık. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi, sanayicilerimizde, yatırımcılarımızla birlikte başardık. Bugüne kadar son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik vergisi düzenledik. 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık. Özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara teşvikler sunmamıza imkan tanıyan proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'dan fazla yatırımı destekledik ”dedi.


#Yaşar Güler
#ABD
#Ankara
#Jeff Flake
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