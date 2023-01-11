Milyonlarca liralık devre mülk vurgunu

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ekipleri devre mülk sahiplerini ve müşterilerini çağrı merkezi kurup dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul merkezli İzmir, Şanlıurfa ve Yalova’da yapılan operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı.
KREDİ ÇEKİP DOLANDIRDILAR
Savcılık, Türkiye genelinde devre mülkleri bulunan vatandaşları arayan şebeke üyelerinin, devre mülkleri yüksek fiyatlara yabancı müşterilere satacaklarını belirtip lüks plazalardaki ofislerine davet ettiğini ve kredi notuna bakma bahanesiyle kredi çektirdiğini tespit etti. Aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yapan şüphelilerden, yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.