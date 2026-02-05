Milyonları ilgilendiren nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresi kadar ödeme yapılacak

Uzunca bir süredir tartışma konusu olan ve kamuoyunda geniş yankı bulan "süresiz nafaka" uygulamasına yönelik devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte, hem mağduriyetlerin giderilmesi hem de aile hukukunda yeni bir denge kurulması hedefleniyor. Hazırlıkları süren yeni yasal düzenleme ile birlikte nafaka ödemelerinde "evlilik süresi" kriterinin getirilmesi ve yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarının tarihe karışması bekleniyor.

SÜRESİZ NAFAKA YERİNE SÜRELİ FORMÜL

Yeni düzenlemenin temelinde, özellikle kısa süreli evliliklerin ardından bir ömür boyu nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi yer alıyor. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin görüşleri alınarak hazırlanan taslakta, nafaka süresinin evlilik süresiyle doğru orantılı olması planlanıyor. CNN Türk'ün haberine göre masadaki formül şöyle; 3 yıl evli kalan bir kişi yaklaşık 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 ile 15 yıl arasında bir süreyle nafaka ödeyecek. Bu sayede, taraflar arasındaki ekonomik yükümlülüğün makul bir zaman dilimine yayılması amaçlanıyor.

SOSYAL YARDIM DESTEĞİ

Düzenleme yalnızca nafaka süresini kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda nafaka süresi dolan ve herhangi bir işi olmayan kadınların yaşam standartlarını da koruma altına alıyor. Yoksulluk riski taşıyan ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamaması için devlet desteği devreye girecek. Nafakası kesilen ve maddi imkânı bulunmayan kadınlara yönelik özel sosyal yardım modelleri üzerinde durulurken, bu süreçte hiçbir kesimin hak kaybına uğramaması için etki analizleri titizlikle inceleniyor.

BOŞANMA DAVALARINDA HIZLI KARAR DÖNEMİ

Yeni paketle birlikte yargı sistemindeki bir diğer kördüğüm olan uzun süreli boşanma davalarına da neşter vuruluyor. Yıllarca süren çekişmeli davaların her iki taraf için de yeni hayatlar kurmayı zorlaştırdığı tespitiyle, yargılama sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Bu köklü değişikliklerin bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınarak yasalaşması öngörülüyor.



