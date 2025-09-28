MİT öncülüğünde Suriye'de DEAŞ operasyonu: Şüpheliler çatışmada etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Binali Aslan isimli vatandaşın aracını kiralayan ve ardından öldüren, DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsediği belirlenen 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçtiğinin tespit edildiğini bildirdi.

'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verdiler

Bakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin Suriye’nin İdlib-Atme bölgesindeki adresinin belirlendiğini aktardı. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordine edilen operasyonda güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 8 şüphelinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin sağ ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan şüpheliler Türkiye’ye iade edildi.

Aslan'ın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Olay kapsamında gasp edilen aracın güzergâhında yapılan arama-tarama çalışmalarında, Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Binali Aslan’ın cansız bedeni ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu.

Şüpheli ailenin Ankara'da görüştüğü iki kişi tutuklandı

Bakanlık ayrıca, şüpheli ailenin olay öncesinde Ankara’da M.A. ve N.S. adlı kişilerin evinde konakladığının tespit edildiğini; bu kişilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, hayatını kaybeden Binali Aslan’a Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Ailesi Binali Aslan için kayıp başvurusunda bulunmuştu

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü.

Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu. Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.





