Gündem MİTten Kuzey Irakta nokta operasyon PKKnın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz
ANKARA

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MİTten Kuzey Irakta nokta operasyon: PKKnın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz
Arşiv

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Mehmet Doğan
Mehmet Doğan

Ayrıntılar geliyor...

MSB: 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı
GÜNDEM
MSB: 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı

48 yıl sonra görüntülendi

48 yıl sonra görüntülendi

Ayak izi ve tüyünden tespit edildi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

​Elektrikli araç şarj istasyonu kuracak 5 firma belli oldu.
Yunanistandan büyükelçiliklerine haritalı talimat: Türkiye aleyhinde propaganda yapın

PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor.

​Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.

​Gümüşhane'de köylüler kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.