MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz

Şanlıurfa'da bakkallara operasyon: 59 bin 675 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 59 bin 675 gıda ürününü el konuldu.



Kapsamlı olarak yapılan incelemede çocuk mamalarının da aralarında bulunduğu tam 150 kalemde 59 bin 675 gıda ürüne el konuldu. Denetimlerde bazı ürünlerin 2 yıl önce üretildiği, ancak 2022 yılına ait etiket yapıştırıldığı tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 3 kamyonette yüklenerek imha edilmek üzere toplandı.

