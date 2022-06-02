MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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