MİT'ten sınır ötesi operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele vurgusu yapılıp, "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek." denildi. PKK'ya göz yuman devletlere çağrı yapılan bildiride, "Devletlere, nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi hâline gelmeleri ile neticeleneceği gerçeği bir kez daha hatırlatılmıştır." ifadeleri yer aldı. Terör devleti İsrail ve iş birlikçilerine de mesaj verilen açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliamların neticeleri ile yalnızca failler değil iş birlikçileri de yüzleşmek zorunda kalacak" denildi.