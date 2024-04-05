MİT'ten sınır ötesi operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Suriye'nin Ayn El Arap kentinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.
Fırat bölgesi sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu
İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari’de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017’de örgüt tarafından Suriye’ye gönderildi.
Çavre Gever kod adlı İpek Demir, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.