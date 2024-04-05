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MİT'ten sınır ötesi operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Fırat Bölgesi sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Pınar Görgü
15:09 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 15:30 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir yakalandı

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Suriye'nin Ayn El Arap kentinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.


Fırat bölgesi sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu

İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari’de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017’de örgüt tarafından Suriye’ye gönderildi.


Çavre Gever kod adlı İpek Demir, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.



İsrail casuslarına 'köstebek' darbesi: Türkiye'den bilgi ve belge sızdıran 8 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail casuslarına yönelik yapılan operasyonu paylaşmış, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detayları belli oldu. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde gözaltına alınan A.E. TUMLUCALI ve şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti.

MGK'da terörle mücadele vurgusu: Bölgenin geleceğinde örgütlere ve destekçilerine yer verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele vurgusu yapılıp, "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek." denildi. PKK'ya göz yuman devletlere çağrı yapılan bildiride, "Devletlere, nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi hâline gelmeleri ile neticeleneceği gerçeği bir kez daha hatırlatılmıştır." ifadeleri yer aldı. Terör devleti İsrail ve iş birlikçilerine de mesaj verilen açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliamların neticeleri ile yalnızca failler değil iş birlikçileri de yüzleşmek zorunda kalacak" denildi.

#MİT
#terör operasyonu
#PKK
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