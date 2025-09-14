Yeni Şafak
Mobil göç noktaları 375’e çıktı: Düzensiz göçle mücadelede yeni dönem

Mobil göç noktaları 375'e çıktı: Düzensiz göçle mücadelede yeni dönem

11:2914/09/2025, Pazar

11:2914/09/2025, Pazar
Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi.
Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede sahadaki kapasitesini artırdı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 2025’te 375’e ulaştı. Dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanan bu sistem, yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanmasını sağlayarak önemli bir denetim mekanizması haline geldi

Yüz binlerce kontrol, on binlerce tespit

Türkiye’de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktaları kısa sürede somut sonuçlar verdi. 2024 yılında 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi. 2025’te araç sayısının 375’e çıkmasıyla birlikte denetimlerin hızı ve kapsamı daha da genişledi.


2025’te 4 binden fazla operasyon

Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. 2025 yılı içinde 4 bin 125 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 2 bin 719’u tutuklandı. Bir önceki yıl ise 7 bin 871 operasyon yapılmış, 13 bin 61 kaçakçı yakalanmıştı.


32 merkez, 18 bin 780 kişilik kapasite

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani koşullarda barınmasını sağlıyor. Avrupa Konseyi ve AİHM standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetleniyor.


Uyum projeleriyle topluma katılım

Türkiye’nin göç politikası yalnızca düzensiz göçle mücadeleye odaklanmıyor. Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri, Çocukların Korunması Projesi ve İstihdamda Uyum Programları, yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

