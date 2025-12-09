Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Motor bölümünde yangın çıktı: Seyir halindeki araç küle döndü

Motor bölümünde yangın çıktı: Seyir halindeki araç küle döndü

11:409/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta bir aracın motor kısmından çıkan yangın, aracı adeta alev topuna çevirdi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sivas’ta meydana gelen araç yangını, aracı kısa sürede alev topuna döndürdü. Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılmaz hale geldi.




#sivas
#kaza
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri kimler?