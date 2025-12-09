Motor bölümünde yangın çıktı: Seyir halindeki araç küle döndü

Sivas’ta meydana gelen araç yangını, aracı kısa sürede alev topuna döndürdü. Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılmaz hale geldi.