Motosiklet hırsızlarını yakalayın

İstanbullular motosiklet çetesiyle mücadele konusunda birlik oldu. Kiminin ekmek teknesi, kiminin hobisi olan motorlar, bırakıldıkları yerden aynı motosiklet hırsızları tarafından çalındı. Motoru çalınan mağdurların sayısı artınca, bir araya gelen 60 kişi, WhatsApp grubu kurdu. Çeteye savaş açtı.

GARAJDAN ÇALDILAR

Mağdurlar, platform üzerinden yaşadıklarını paylaşıyor, çözüm bulunmasını yetkililerden istiyor. Motorların hepsinin aynı yöntemle çalındığını söyleyen Z.B.Ö, “İki kişi plakasız, çalıntı bir motorla geliyor. İçlerinden biri, çalacağı motorun yanına gidip düz kontak yaptırıyor. Takip edilme ihtimaline karşı da üzerini kapatıp yakınlarda bir yere bırakıyorlar. Bir kaç gün sonra gelip bıraktıkları yerden alıyorlar. Benim motorum bir hafta önce garajdan çalındı. Bir an önce motorlarımızın bulunmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

REKLAM

KUMBARADAKİ PARAMLA ALMIŞTIM

15 gün önce misafirliğe gittiği güvenliksiz bir sitede motorunu çaldıran N.G. şunları söyledi: “Çalan kişiler profesyonel olmuş, çalmaya engel ne varsa biliyorlar. Ben 17 yıldır motor kullanıyorum. Motorumu, çocukluktan kumbarama attığım, yıllarca biriktirdiğim demir paralarımla aldım. İlk aldığım sıfır motosikletimdi.

ORTADA BÜYÜK BİR VURGUN VAR

İlk göz ağrımdı. Hayallerimi aldılar. Mayıs ayından bu yana 200 tane çalıntı motor ilanı var. Ortada çok büyük bir vurgun var. Çok ciddi bir para var. İnsanların hayallerini, umutlarını, ekmek teknelerini çalıyorlar. Çaresiziz. Bir an önce bir şeyler yapılmasını istiyoruz.” Bu arada mağdurlar, hırsızların özellikle İstanbul’un Anadolu yakasına musallat olduğunu, Avrupa yakasında ise günde 5 motosikletin çalındığını söyledi.

REKLAM

Hapisten çıkınca devam ediyorlar