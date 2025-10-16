Yeni Şafak
Motosikletin karıştığı kazada iki yaralı

Motosikletin karıştığı kazada iki yaralı

Karabük'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı.

Karabük’te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak ile Kamyon Köprü kesişiminde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 78 ACH 460 plakalı motosiklet ile B.Ş.U. yönetimindeki 78 BU 552 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü E.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Karabük
#Motosiklet
#Kaza
