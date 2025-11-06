Motosikletin plakasını ’bandana’ ile kapattı: 43 bin 149 TL ceza yedi

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi’nde devriye görevi ifa eden Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki plakası okunamayacak şekilde bandana ile kapatılmış motosikleti durdurdu.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikleti kullanan Erdem C.’nin sürücü belgesinin olmadığı, kaskı yanında olmasına rağmen takmadığı ve aynaları kapattığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 43 bin 149 TL para cezası uygulandı.