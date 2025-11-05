Yeni Şafak
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı: 2 bin 309 lira ceza yedi

13:405/11/2025, Çarşamba
IHA
Kullanılan aracın bir özel güvenlik şirketine ait iş aracı olduğu ortaya çıktı.
Kullanılan aracın bir özel güvenlik şirketine ait iş aracı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerleyen sürücüye toplamda 2 bin 309 TL para cezası kesildi. Sürücünün kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte beklemek istemeyen bir sürücü kaldırıma çıkarak ilerlemiş, kaldırımdan geçen yayaların canını tehlikeye atmıştı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kimlik bilgileri öğrenilen S.S. isimli sürücüye toplamda 2 bin 309 TL para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.


Öte yandan şahsın kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi. Kaldırıma çıkınca aracın ağır hasar alarak birkaç sokak aşağıda kullanılamaz hale geldiği ve kullanılan aracın bir özel güvenlik şirketine ait iş aracı olduğu ortaya çıktı.




