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MSB duyurdu: Hudut Kartalları 11'i FETÖ mensubu 17 kişiyi yakaladı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkeye girmeye çalışan 17 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Pınar Görgü
17:01 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu, 17 kişinin yakalandığını duyurdu.


Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.





#MSB
#Yunanistan
#FETÖ
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