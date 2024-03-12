MSB duyurdu: Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü elebaşı ile görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" denildi.