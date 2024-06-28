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MSB duyurmuştu: Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki 13 Türk vatandaşı ve refakatçileri Türkiye'ye getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 uçağının görevlendirildiğini duyurmasının ardından Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde Ankara'ya getirildi.

07:38 - 28/06/2024 Cuma
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Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki hasta ve refakatçileri Ankara'ya getirildi
Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki hasta ve refakatçileri Ankara'ya getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Suusi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

'10 kişilik sağlık ekibi görevlendirildi'

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ise hasta ve refakatçileri almaya giden ekipte sağlık personellerinin de görevlendirildiği belirtilerek, "Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor. MSB'ye ait özel bir uçakla gerçekleştirilecek bu dönüş operasyonunda, hac ibadetini ifa eden vatandaşlarımızın tedavilerine Ankara ilimizde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Hastalar Ankara'ya getirildi

Suudi Arabistan'dan 13 hastayı ve yanındaki 6 refakatçiyi getiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 uçağı, saat 01.50 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye'ye getirilen 13 hasta, alanda bekleyen ambulanslarla Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine sevk edildi.


#Suudi Arabistan
#hasta
#Türkiye
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