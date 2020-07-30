MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerine ilişkin, "Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bayram boyunca 163 bin polisimiz ve jandarmamız görev yapacak" dedi.