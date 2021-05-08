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Gündem MSB paylaştı Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz
ANKARA

MSB paylaştı: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe operasyonlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
MSB paylaştı: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz
Pençe operasyonlarında görev yapan komandolar.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor." denildi.

Paylaşımda bir de video yer aldı.

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