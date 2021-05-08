MSB paylaştı: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor." denildi.

Paylaşımda bir de video yer aldı.

Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!



Kahraman Komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor. pic.twitter.com/90lnaeMKiV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021

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