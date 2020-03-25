MSB: Son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 şahıs yakalandı

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'Gizli hayırsever' bu kez de Çorum'da ortaya çıktı: 20 kişinin 11 bin 500 liralık borcunu ödedi

Çorum'da bir hayırsever, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin kişinin borcunu kapattı. Bakkal Mehmet Türkmen, "Bakkala gelip, 'borcunu ödeyemenlerin listesini çıkar ben ödeyeceğim' dedi. Ben önce şaka sandım ama 11 bin 500 lira ödedi, gitti" dedi.