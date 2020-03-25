Gündem MSB Son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 şahıs yakalandı
ANKARA

MSB: Son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 şahıs yakalandı

MSB: Son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan yasa dışı geçiş teşebbüslerinde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesinde yakalananlar.
2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesinde yakalananlar.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi" denildi.

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