MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti

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Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'den birincilik
Milli Savunma Bakanlığı, Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası’nda elde edilen başarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız, 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Şampiyonada ferdî sıralamada Atğm. Murat Emektar birinci, Öğ.Tğm Hüseyin Can ikinci oldu.'' ifadeleri kullanıldı.