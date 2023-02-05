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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız, 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Şampiyonada ferdî sıralamada Atğm. Murat Emektar birinci, Öğ.Tğm Hüseyin Can ikinci oldu'' ifadelerine yer verildi.

11:54 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'den birincilik

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'den birincilik

Milli Savunma Bakanlığı, Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası’nda elde edilen başarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.


Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız, 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Şampiyonada ferdî sıralamada Atğm. Murat Emektar birinci, Öğ.Tğm Hüseyin Can ikinci oldu.'' ifadeleri kullanıldı.



#MSB
#Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımı
#Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası
1 saat önce
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti
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