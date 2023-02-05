MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti

Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız, 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Şampiyonada ferdî sıralamada Atğm. Murat Emektar birinci, Öğ.Tğm Hüseyin Can ikinci oldu.'' ifadeleri kullanıldı.