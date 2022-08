MSB yine suçüstü yaptı: Yunanistan itti İHA'lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı” denildi.

Ayrıca, MSB tarafından paylaşılan görüntülerde İHA ile çekilen görüntüler de yer aldı.

1⃣ On August 9, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transfered to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by the Greek Coast Guard in the east of the island of Samos in the Aegean Sea. pic.twitter.com/ZNx5kWKZ71 REKLAM August 10, 2022

OYNAT 00:42 Yunan botunun göçmen teknesini Türk karasularına ittiği anlar İHA ile kaydedildi Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerin ait İHA ile tespit edildi. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:53 Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği belirtildi. Bu anlara ilişkin görüntülerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği aktarılan açıklamada, 'Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.' bilgisi verildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder