MSB yine suçüstü yaptı: Yunanistan itti İHA'lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı” denildi.
Ayrıca, MSB tarafından paylaşılan görüntülerde İHA ile çekilen görüntüler de yer aldı.
1⃣ On August 9, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transfered to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by the Greek Coast Guard in the east of the island of Samos in the Aegean Sea. pic.twitter.com/ZNx5kWKZ71
1⃣ On August 9, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transfered to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by the Greek Coast Guard in the east of the island of Samos in the Aegean Sea. pic.twitter.com/ZNx5kWKZ71— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022