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ANKARA

MSB yine suçüstü yaptı: Yunanistan itti İHA'lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından göçmenlerin Türk kara sularına itilmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
MSB yine suçüstü yaptı: Yunanistan itti İHAlar tespit etti
MSB yine suçüstü yaptı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı” denildi.

Ayrıca, MSB tarafından paylaşılan görüntülerde İHA ile çekilen görüntüler de yer aldı.

İHA'lar tespit etti: Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar kaydedildi
OYNAT 00:59
İHA'lar tespit etti: Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar kaydedildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.

Yunan botunun göçmen teknesini Türk karasularına ittiği anlar İHA ile kaydedildi
OYNAT 00:42
Yunan botunun göçmen teknesini Türk karasularına ittiği anlar İHA ile kaydedildi
Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerin ait İHA ile tespit edildi. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
OYNAT 00:53
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği belirtildi. Bu anlara ilişkin görüntülerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği aktarılan açıklamada, 'Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.' bilgisi verildi.

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
GÜNDEM
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
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