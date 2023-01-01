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MSB Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada , Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılı dolayısıyla şehit ve gazilerimiz anıldı.

11:29 . 20/01/2023 Cuma
AA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

MSB'den 20 Ocak 2018'de başlayan harekatın beşinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin anıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, harekata ilişkin verilerin yer aldığı grafik paylaşıldı. Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuyla başladı.

Operasyon, siviller, tarihi yapılar ve ibadethanelere zarar verilmeden uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde tamamlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 bin 314 terörist etkisiz, 2 bin kilometrekare alan da güvenli hale getirildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Zeytin Dalı Harekatı
20 dakika önce
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MSB Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı
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