MTV 2026 kesinleşti: Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek?

MTV 2026 kesinleşti: Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek?

09:4727/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
TÜİK’in duyurduğu yeniden değerleme oranı sonrasında, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2026’da yüzde 25,49 zamlanacağı netleşti. Böylece gelecek yıl araç sahiplerini çeyrek oranı aşan bir artış bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı kesinleşti.


Yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor.


MTV aynı oranda zamlanacak


Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte MTV ücretlerinde de aynı oranda artış yaşanacak.


Ancak MTV ödeme tutarı aracın yaşı, değeri, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre değişiyor.


Yeni MTV tutarları, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.


Yeni MTV oranları


Yeni MTV ücretlerinin ardından otomobillerin MTV tutarları şöyle değişti:

0-1300 CC motor hacmine sahip araçlar


Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 6.066 TL


4-6 yaş: 4.229 TL


Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:

1-3 yaş: 6.666 TL


4-6 yaş: 4.653 TL


Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 7.284 TL


4-6 yaş: 5.074 TL


1301-1600 CC motor hacmine sahip araçlar


Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 10.565 TL


4-6 yaş: 7.921 TL


Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:

1-3 yaş: 11.637 TL


4-6 yaş: 8.818 TL


T
aşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 12.691 TL


4-6 yaş: 9.512 TL


1601-1800 CC motor hacmine sahip araçlar


Taşıt değeri 452.800 TL’yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 20.506 TL

