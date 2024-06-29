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Muğla'da aile katliamı: İki ayrı yerde 3 kişiyi öldürdü 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

13:19 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
Katil zanlısı her yerde aranıyor.
Katil zanlısı her yerde aranıyor.

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.




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17 dakika önce
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