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Muğla'da korkunç ölüm: İçine girdiği beton mikseri çalıştırılınca feci şekilde can verdi

Muğla'da, arızayı gidermek için beton mikserine giren Ali Karakurt (38), iş arkadaşı Ş.E.'nin (60) mikseri çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.

19:50 - 5/09/2024 Perşembe
DHA
Ali Karakurt tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi.
Ali Karakurt tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Yörükoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında meydana geldi.

Beton mikseri arızalanınca Ali Karakurt, tamir için içine girdi. Karakurt'un içeride olduğundan habersiz olan işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı. Olayı fark eden diğer işçiler, mikseri durdurup, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Karakurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ş.E. ise ifadesi için gözaltına alındı.




#Muğla
#Beton mikseri
#Ölüm
41 dakika önce
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