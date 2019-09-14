Gündem Muğlada orman yangını
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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonrası yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
Muğla orman yangını.
Muğla orman yangını.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Ormanlık alandaki yangına ilişkin ilk görüntüler.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Ortaca’daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Bu arada, yangının kontrol altına alınması için takviye hava araçları geleceği öğrenildi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

AA
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yıldırım yangına neden oldu
OYNAT 00:00
Yıldırım yangına neden oldu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 148 personel, 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ile müdahale ediyor.

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