Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

17:5428/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Aker (24) yönetimindeki 48 APE 108 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde park halindeki 48 AGG 585 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.






#Muğla
#kaza
#Seydikemer
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu?