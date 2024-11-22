Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Muhalefet casusluk için yine öneri getiremedi

Muhalefet casusluk için yine öneri getiremedi

Uğur Duyan
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP'nin itirazlarını dinlemek ve muhalefetten gelecek olan önerileri irdelemek için askıya alınan 'Yeni tip casusluk' düzenlemesine ilişkin ilk toplantı önceki akşam Meclis'te yapıldı. Toplantıya Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi partinin grup başkanvekilleri ile güvenlik bürokrasisi katıldı. Edinilen bilgiye göre, CHP başta olmak üzere Meclis'teki 4 muhalefet partisi de düzenlemeye karşı öneri getirmedi. İlerleyen günlerde grup başkan vekilleri bir kez daha bir araya gelecek. CHP'nin sadece düzenlemeyi eleştirdiği ve alternatif düzenlemeler üzerinde çalışmadığı kaydedildi. CHP toplantıya hazırlıksız gelmekle ve düzenlemenin bütününe yönelik bir değişiklik talebinde bulunmamakla eleştirildi.


#politika
#CHP
#muhalefet
#casusluk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...