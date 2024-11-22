Muhalefet casusluk için yine öneri getiremedi

CHP'nin itirazlarını dinlemek ve muhalefetten gelecek olan önerileri irdelemek için askıya alınan 'Yeni tip casusluk' düzenlemesine ilişkin ilk toplantı önceki akşam Meclis'te yapıldı. Toplantıya Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi partinin grup başkanvekilleri ile güvenlik bürokrasisi katıldı. Edinilen bilgiye göre, CHP başta olmak üzere Meclis'teki 4 muhalefet partisi de düzenlemeye karşı öneri getirmedi. İlerleyen günlerde grup başkan vekilleri bir kez daha bir araya gelecek. CHP'nin sadece düzenlemeyi eleştirdiği ve alternatif düzenlemeler üzerinde çalışmadığı kaydedildi. CHP toplantıya hazırlıksız gelmekle ve düzenlemenin bütününe yönelik bir değişiklik talebinde bulunmamakla eleştirildi.