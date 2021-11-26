Muhalif medya hedef göstermişti: 'CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' yazan gönderi montaj çıktı

Muhalif medya tarafından hedef gösterilen lise öğretmeni Osman Bayrak ile ilgili Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Ortahisar İlçesi Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Bayrak'ın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen, 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklindeki paylaşım hakkında, adı geçen öğretmen tarafından, paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını, hesabının başkası tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden bahisle şikayetçi olunmuş, müracaata ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

"MONTAJ YÖNTEMİYLE OLUŞTURULDU"

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Adı geçene ait ve paylaşımın yapıldığı iddia edilen sosyal medya hesabında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapordan da teyit edildiği üzere; müracaatçı öğretmenin hesabından, sosyal medyada dolaşan paylaşımın hiçbir şekilde yapılmadığı, hesabının da hacklenmediği, hesaba en son 30 gün önce kendisi tarafından erişildiği, bu tarihten itibaren hesabını hiçbir şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımın montaj yöntemiyle oluşturularak WhatsApp uygulaması üzerinden sosyal medyaya taşındığı değerlendirilmiştir. Bu kabul edilemez paylaşım ve yöntemlere tevessül edenler hakkında adli merciler ve kolluk birimlerince gerekli soruşturma yürütülmektedir."