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Muhalif medyanın 'düşünce özgürlüğü' sözde kaldı: Mansur Yavaş'ı eleştiren Gülbin Tosun'a cezayı kestiler

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sahipsiz köpekler konusunda sosyal medya üzerinden sert bir şekilde eleştirdikten sonra zorunlu izne çıkarıldı. Tosun daha önce de sahipsiz köpekler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış ve küstah ifadeler kullanmıştı. Ancak Now TV bunun için sunucuya herhangi bir yaptırım uygulamamıştı.

09:57 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 10:04 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Gülbin Tosun - Mansur Yavaş
Gülbin Tosun - Mansur Yavaş

Sahipsiz köpek sorununu çözmek isteyenlerin yanı sıra, bu duruma karşı çıkanlar da var, zira bu sorun onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.


O isimlerden biri de geçtiğimiz gün sahipsiz köpeklerle ilgili ayaklanma çağrısı yapan ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı tehdit etme cüretinde bulunan Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu
Gülbin Tosun
.

Yavaş'ı eleştirdi


Tosun son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bir paylaşım yaptı.



"Bir bardak suya muhtaç olun o zaman"


Tosun, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi.


Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.


Zorunlu izne çıkarıldı


Tosun şunları söyledi:

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."


Paylaşımın ardından Gülbin Tosun'un işine son verildiği iddiası ortaya atıldı. Açıklama yapan Tosun, zorunlu izne çıkarıldığını belirtti.


Erdoğan'a tehdide sessiz kalmışlardı


Yavaş'ı eleştirdiği için işinden olma riskiyle karşı karşıya kalan Tosun, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek,
"Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın"
ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'na ayaklanma tehdidinde bulunan Tosun'a kanal yönetimi tarafından her hangi bir yaptırım uygulanmamıştı.



#Gülbin Tosun
#Now TV
#sahipsiz köpekler
#Mansur Yavaş
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