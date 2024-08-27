Muhalif medyanın 'düşünce özgürlüğü' sözde kaldı: Mansur Yavaş'ı eleştiren Gülbin Tosun'a cezayı kestiler

Sahipsiz köpek sorununu çözmek isteyenlerin yanı sıra, bu duruma karşı çıkanlar da var, zira bu sorun onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.
Yavaş'ı eleştirdi
Tosun son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bir paylaşım yaptı.
"Bir bardak suya muhtaç olun o zaman"
Tosun, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi.
Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.
Zorunlu izne çıkarıldı
Paylaşımın ardından Gülbin Tosun'un işine son verildiği iddiası ortaya atıldı. Açıklama yapan Tosun, zorunlu izne çıkarıldığını belirtti.
Erdoğan'a tehdide sessiz kalmışlardı
Cumhurbaşkanı'na ayaklanma tehdidinde bulunan Tosun'a kanal yönetimi tarafından her hangi bir yaptırım uygulanmamıştı.