Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanamaz

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin iktidar olmak için değil, parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini vurgulayan İnce, 'Bana imza veren delegelerin imzasını çekmesi için ev, araba aldılar' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçaroğlu'nu hedef alan İnce, 'Parti içi mücadele kanalları kapalı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz, mümkün değil' dedi.



CHP'nin iktidar olmak için değil, parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini ifade eden İnce, 'Ben aday oldum iki kez. İmza veriyorlar bana. Ya belediye başkanı ya da Genel Merkez'den arıyorlar. Partiye bina alıyorlar, araba alıyorlar. İşe adam koyuyorlar imzasını geri çekiyor kurultay delegesi. Malzeme bozuldu. İmzayı verdi mi birisi arkasında duracak. Genel Merkez baskı yapmayacak.' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



