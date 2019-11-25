Muharrem İnce’den yeni açıklama: Bana iftira ve kumpas olduğu ortada

Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. İnce sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar."

Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.

— Muharrem İNCE (@vekilince) November 25, 2019

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