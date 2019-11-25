Gündem Muharrem İnceden yeni açıklama Bana iftira ve kumpas olduğu ortada
POLİTİKA

Muharrem İnce’den yeni açıklama: Bana iftira ve kumpas olduğu ortada

Muharrem İnce’den yeni açıklama: Bana iftira ve kumpas olduğu ortada

CHP Parti Meclisi üyesi Muharrem İnce hakkındaki iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaparak, "Bana iftira ve kumpas olduğu ortada. CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce açıklama yaptı.
Muharrem İnce açıklama yaptı.

Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. İnce sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar."


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"​CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı"
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