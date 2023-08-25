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Mülki idarede 491 atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Haber Merkezi
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mülki idare ve jandarmada beklenen atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararla birlikte 255 kaymakamın ataması gerçekleştirildi. Ankara’da 6 vali yardımcısı ve 9 kaymakam, İstanbul’da 6 vali yardımcısı ve 14 kaymakam, İzmir’de 5 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın ataması yapıldı.

DEPREM BÖLGESİ ATAMALARI

Kararname kapsamında Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya, Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Manisa Vali Yardımcısı olarak yeniden aynı göreve atandı. Kahramanmaraş Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ise Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı olarak atanırken, yerine Savur Kaymakamı Muhammed Kaya getirildi. Hakkâri Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak aynı göreve atandı. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar ise Bolu Vali Yardımcılığına kaydırıldı. Hatay Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş Bartın Vali Yardımcılığında aynı göreve atanırken, Hatay’ın Defne ilçesi kaymakamlığına Datça Kaymakamı Mesut Çoban getirildi. Defne Kaymakamı Kadir Okatan ise Mersin Vali Yardımcısı oldu.

JANDARMA’DA TERFİLER

Jandarmaya ilişkin terfi ve atama kararnamesine göre ise 13 ilin jandarma komutanı merkeze çekilirken, 42 il’e yeni jandarma komutanı atandı. Jandarmada ayrıca 13 isim bir üst rütbeye terfi etti.




#Atama
#Kararname
#Recep Tayyip Erdoğan
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