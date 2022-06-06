Münbiç ve Tel Rıfat’ın eski sakinleri harekatı umutla bekliyor: Sevinç içinde döneceğiz

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarını yapan Türkiye, Münbiç ve Tel Rıfat’a yönelik 5. harekatın hazırlıklarını sürdürüyor. Güvenli bölgelerde yerel mahalli meclislerde yer alan kanaat önderleri, açıklamalarda bulundu.

Abdel Moneim Alyan

BÖLME PROJESİNİN DE YOLUNU KAPATIYOR

Münbiçli Abdel Moneim Alyan, 2014’te şehirlerinin DEAŞ tarafından işgal edildiğini belirtirken Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu için “PKK, şehirlerimizden kovulacak. PKK’ya atılacak ilk kurşun ile kaçacak ” dedi. Alyan, “Bu iki şehre operasyon yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü PKK ve DEAŞ yüzünden evlerinden çıkanların geri dönüşü demektir. Geri dönecek halk, şehirlerine yeniden hayat verecek” dedi. Alyan, eve dönecek olmaktan heyecan duyduğunu söyledi. Münbiç’in M4 Kara Yolu hattı üzerindeki stratejik konumunun yanı sıra sanayi, ticaret ve tarım şehri olduğunun altını çizen Alyan, “Ayrıca harekat ile bölgeyi bölme projesini hayata geçirmek isteyenlerinde yolunu kapatıyor” ifadesini kullandı.

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Ömer Mahmud Abdullah

GASP EDİLEN TOPRAKLAR KURTARILACAK

Tel Rıfatlı Ömer Mahmud Abdullah, Münbiç’in DEAŞ ve PKK terör örgütleri tarafından işgal edilmesi ile 2015 yılından evinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu an Armouta Kampı’nda yaşamını sürdüren Abdullah, evine dönmek için gün sayıyor. Abdullah, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Tel Rıfat ve Münbiç’in de güvenli bölge haline getirmek için operasyon açıklamasından mutluluk ve sevinç duyduğunu söyledi.

TEL RIFAT VE MÜNBİÇ’E HAREKAT SEVİNCİ

Münbiçli Hüseyin Muhammed Al-Kaoud ise DEAŞ’ın şehri işgal ettiğinde Türkiye’ye gelerek Hatay’a yerleşmiş. Al- Kaoud, “Topraklarımız kurtulduğunda, savaştan harap olmuş şehrimize geri dönüp yeniden inşa etmek için dört gözle harekâtı bekliyoruz. Bölge terörden temizlendiğinde yerinden edilen bizler evimize döneceğiz. Ağlayarak, üzülerek gelmiştik, mutlulukla, sevinerek tekrar döneceğiz” şeklinde konuştu.

Şeyh Abbas

Demir yumruk vuracağız

Tel Rıfatlı Abdullah Mahmud Şeyh Abbas da 2016’da teröristlerin baskı ve zulmünden dolayı evini bırakmış. PKK’nın bu iki bölgeden, Azez, El Bab, Cerablus’daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombalama veya patlayıcı araçlar gönderdiğini söyleyen Abbas, “Halk tarafından kabul edilmiyorlar demir yumruk vuracağız” dedi.

Abdulgani Shoubak

3 önemi var

Abdulgani Shoubak da Tel Rıfat’ın, PKK tarafından işgal edilmesiyle 2016 yılında evini bırakarak güvenli bölge olan Azez’e yerleşmiş. Bu iki bölge hem tarım hem bağlantı yolu hem de nüfus yoğunluğu açısından önemli olduğunu dile getiren Shoubak, “Teröristlerden temizlendiği zaman evimize, toprağımıza döneceğiz” diye konuştu.