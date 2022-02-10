​Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme: Eski vekil infaz yerindeydi

Uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin hasmı olan ve cesedi Büyükçekmece’de bir arazide bulunan Murat Kartal cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cinayet kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan DSP eski milletvekili Abdulsamet Turgut, önceki gün savcılığın talebi üzerine Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı. Turgut’un, iki polis tarafından “ifade vermen gerekiyor” bahanesiyle evinin önünden alınıp Baybaşinlere teslim edilen Murat Kartal’ın bindirildiği araçta olduğu tespit edildi.

Abdulsamet Turgut

POLİSLER TESLİM EDİP GİTTİ

2015’teki Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetine karıştığı gerekçesiyle bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat Kartal, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki evi önünden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görevli polisler Erdem Öntürk ve Fatih Erkut tarafından gayri resmi olarak gözaltına alınmıştı.

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Murat Kartal, kendisini alan 2 polis tarafından Şişli’de özel bir hastanenin önünde uyuşturucu baronu Zindaşti davasında adı geçen Yavuz Yavuztürk’e para karşılığı teslim edilmişti.

Murat Kartal

MİLLETVEKİLİ YANLARINDAYMIŞ

Bir süre sonra Baybaşin ailesi üyeleri ve Murat Kartal’ın bulunduğu araca eski DSP milletvekili Abdulsamet Turgut da bindi. İçinde eski milletvekilinin de bulunduğu araç önce Beylikdüzü’ndeki bir adrese gitti.

İddiaya göre; Murat Kartal bu adreste öldürüldü ve DSP eski milletvekili de Kartal’ın öldürüldüğü an o adresteydi. Daha sonra Murat Kartal’ın cesedi aynı araçla Büyükçekmece’deki araziye götürüldü. Eski milletvekili Abdulsamet Turgut’un, infazı gerçekleştiren Baybaşinlerle birlikte cesedin atıldığı araziye geldiği de iddia ediliyor. DSP’li eski vekilin üst düzey bazı bürokratların iş ortağı olduğu da ileri sürülüyor.

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FOTOĞRAF 16 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat’tan itibaren Büyükçekmece’de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal’ın son ses kaydına ulaşıldı. Ülke gündemini sarsan ve dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini evinden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar kan dondurdu. Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal’ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi. “Niye böyle arabada geziyoruz”<br><br>Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, “Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, ’Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum’ cevabını verdiği polis ekibinin ise ‘müsterih ol’ diyerek karşılık verdiği duyuldu. Kartal'ın cesedini bulmak için yapılan kazıdan görüntüler: Türkiye'nin konuştuğu Murat Kartal cinayetinde ses kaydı dava dosyasında: Niye arabada geziyoruz Büyükçekmece'de dört gün süren gizemli kazıyla gündeme oturan Murat Kartal cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Kartal'ın öldürülmeden dakikalar önce ses kaydı aldığı ve kendisini sahte gözaltı yöntemiyle hasımlarına teslim eden polis ekiplerine "Niye böyle arabada geziyoruz" dediği ortaya çıktı.

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