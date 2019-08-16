Gündem Tüm Türkiyenin sesinden tanıdığı Murat Kazanasmaz İBBden çıkarıldı
İSTANBUL

Murat Kazanasmaz belediyedeki işinden çıkarıldı

Tüm Türkiye'nin sesinden tanıdığı Murat Kazanasmaz İBB'den çıkarıldı

İstanbullulara trafik konusunda verdiği bilgilerle tanınan ve 2005 yılından bu yana İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Trafik Merkezi Radyosu, milyonlarca İstanbulluya anlık trafik bilgisi aktarıyor.
İBB Trafik Merkezi Radyosu, milyonlarca İstanbulluya anlık trafik bilgisi aktarıyor.

Seçimlerden bu yana görevinin çoğunluğunu İstanbul dışında geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı isimleri belediyedeki görevinden çıkarmaya devam ediyor.

Daha önce 'likayatları nedeniyle bu göreve geldiler' dediği isimleri dahi atadıktan kısa bir süre görevden alan İmamoğlu'nun hedefinde bu kez İBB Trafik Radyosu vardı.

Murat Kazanasmaz. (Konuşmacı)

2005 yılından bu yana İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın görevine son verildiği öğrenildi.

Kazanasmaz, Türkiye'nin 'sesinden' tanıdığı isimlerden olmakla birlikte, kendi alanına en hakim uzmanlardan biri olarak öne çıkıyordu.

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