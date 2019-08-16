Tüm Türkiye'nin sesinden tanıdığı Murat Kazanasmaz İBB'den çıkarıldı

Seçimlerden bu yana görevinin çoğunluğunu İstanbul dışında geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı isimleri belediyedeki görevinden çıkarmaya devam ediyor.

Daha önce 'likayatları nedeniyle bu göreve geldiler' dediği isimleri dahi atadıktan kısa bir süre görevden alan İmamoğlu'nun hedefinde bu kez İBB Trafik Radyosu vardı.

Murat Kazanasmaz. (Konuşmacı)

2005 yılından bu yana İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın görevine son verildiği öğrenildi.

Kazanasmaz, Türkiye'nin 'sesinden' tanıdığı isimlerden olmakla birlikte, kendi alanına en hakim uzmanlardan biri olarak öne çıkıyordu.