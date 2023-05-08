Murat Kurum: Gençlerimizin fikirleriyle 2053’e hazırlanıyoruz

Gençlerimizle her zaman bir araya geliyoruz. Hem sahada hem de böyle toplantılarda onlarla görüşüyoruz. Onların fikirlerini, önerilerini alıyoruz ve aslında en çok merak ettikleri de gelecek. Çünkü onlar, bugün 18, 20, 25, 30 yaşında. Bundan sonraki süreci merak ediyorlar. Kendi hayatlarını kuracakları işlerini mutlu, güzel, yeşilin arttığı, mavinin korunduğu bir gelecek hayal ediyorlar. Benim gördüğüm o. Ve en çok da buna ilişkin soruları, fikirleri, önerileri var. Teknolojiyi takip ediyorlar ve önümüzdeki süreçte ülkemizin bu alanda nerede olacağını merak ediyorlar. Bu yüzden biz de Teknofest gençliği diyoruz. Çünkü Teknofest'te 6 yıldır Türkiye'nin, dünyanın en büyük teknoloji, sanayi, uzay alanlarında önemli bir fuarını Türkiye'de, İstanbul'da hatta diğer illerimizde düzenliyoruz. Gençler geleceği merak ediyor.