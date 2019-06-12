Gündem Mürettebata dokunulamaz
ANKARA

Rumlar BM mevzuatına çarptı

Mürettebata dokunulamaz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkaracağı tehdidinin içi boş çıktı. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, Fatih ve mürettabatı dokunulmazlığa sahip. Buna göre Rum Yönetimi, Fatih’i alıkoyamaz, geminin personelini tutuklayamaz, yargılayamaz ve hüküm veremez.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkarması her yönüyle hukuka aykırı. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, Fatih ve mürettabatı dokunulmazlığa sahip. Buna göre Rum Yönetimi, Fatih’i alıkoyamaz, geminin personelini tutuklayamaz, yargılayamaz ve hüküm veremez.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkililerine yönelik tutuklama emri çıkararak açıkça suç işledi. Uluslararası hukuk ve deniz hukukuna göre, GKRY’nin söz konusu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarma yetkisi yok ve bu adım açık bir uluslararası hukuk ihlali anlamı taşıyor.

HUKUKİ GARABET

Bunun en önemli nedeni ise GKRY’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) olduğu iddia ettiği alanın uluslararası hukuka göre Türk kıta sahanlığı olması. Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında meşru ve egemen hakları bulunuyor. Rum yönetiminin sözde MEB haklarının ihlali iddiası, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) ve uluslararası hukukta bir suç olarak düzenlenmiyor. Bu durumda da uluslararası bir tutuklamadan bahsedilemeyeceği vurgulanıyor. Bu yönüyle Rum yönetiminin bu tehdit girişimi tam bir hukuki garabet olarak niteleniyor.

FATİH DE PERSONELİ DE DOKUNULMAZ

Halen Doğu Akdeniz’de Baf açıklarında ve Türk kıta sahanlığı içerisinde faaliyet yürüten Fatih, devlet gemisi statüsüne sahip. Türk savaş gemilerinin de sahip olduğu bu statüsüyle Fatih gemisinin, BMDHS’nin 32’nci maddesi gereğince dokunulmazlığı var. Bu doğrultuda Rum yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti devlet gemisi olan Fatih’i alıkoyamaz, özel hukuk alanında icrai veya ihtiyati tedbir uygulayamaz, yargı yetkisini kullanamaz, geminin personelini tutuklayamaz, yargılayamaz ve hüküm veremez.

REKLAM

MADDELER TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYOR

Uluslararası hukuk açısından, Fatih sondaj gemisi, GKRY’nin karasularına girmiş olsa dahi özel hukuki statüsünden dolayı gemiye uygulanabilecek tek yaptırım, BMDHS’nin 30’uncu maddesi kapsamında ‘karasularını terke davet’ olabilir. GKRY’nin bunun dışında Fatih gemisine yönelik herhangi bir yaptırım veya ceza uygulama hakkı bulunmuyor. Yine ilgili sözleşmenin kıta sahanlığı üzerinden kıyıdaş devletlerin haklarını düzenleyen 77, 80, 81, 85 ve 193, 248’nci maddeleri Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini destekliyor.

GKRY, tehditleriyle uluslararası hukuku açıkça ihlal ederken Türk Ceza Kanunu’na göre de suç işliyor. Rum yönetimi tarafından gerçekleştirilen bu eylemler hakkında Adalet Bakanlığı TCK 113. madde kapsamında “Tehdit kullanılarak bir kamu faaliyetinin yürütülmesine engel olmak”, TCK 265. madde kapsamında ise “Kamu görevlisini tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatabilir.

ÇÖZÜM MEB İLANI

Rum Yönetimi’nin bu tür şantajlarının tamamen ortadan kaldırılması ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de MEB ilan etmesiyle birlikte sağlanacak. Doğu Akdeniz’de MEB ilanıyla GKRY oldubittilerde bulunamayacak. Yunanistan’ın ise Doğu Akdeniz’de hukuksuz hak iddiaları Türkiye ile Libya kıta sahanlığının sınırlandırılması anlaşmasının hızla imzalanması yoluyla çözülecek.

  • İnterpol kartı
  • Rumların uluslararası hukukta dava konusu dahi olamayacak garabetteki bu tehdidine karşı İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının İnterpol nezdinde de girişimde bulunmaları bekleniyor. İnterpol Tüzüğü’nün 3’üncü maddesi, İnterpol’ün tarafsızlığının sağlanması ve politik amaçlarla kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla örgütün kesin bir şekilde siyasi, askeri, dini ve ırki karakterdeki konulara ilişkin herhangi bir faaliyet ve müdahalede bulunmasını yasaklıyor. Bu madde gereği, İnterpol’ün politik ve askeri karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesi tamamen yasaklanmış ve faaliyet alanı dışında. Bu nedenle de İnterpol’ün GKRY’nin talebinin kırmızı bülten listesinden çıkartılması ve yerine getirilmemesi istenecek.

Rumların tutuklama kararı: Fatih gemisine dokunan sonucuna katlanır
GÜNDEM
Rumların tutuklama kararı: Fatih gemisine dokunan sonucuna katlanır

Tutukla da görelim
DÜNYA
Tutukla da görelim
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Tutuklamaya yanıtS-400 üzerinden verilebilir

Tutuklamaya yanıt
S-400 üzerinden verilebilir

​Rumların had bilmez tavırlarına karşı S-400 kartı masada.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.
Mürettebata dokunulamaz

Mürettebata dokunulamaz

Rumların 'tutuklama' tehdidinin içi boş çıktı.
Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi.

BAE Trump yönetimine sızmış

BAE Trump yönetimine sızmış

Zayed'in adamları Washington'da casusluk yapmış.
Akdeniz'e acil askeri <br>üsler kurulmalı

Akdeniz'e acil askeri
üsler kurulmalı

Rumlar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

​A Milli Takımımız gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Bunun adı basitliktir

Bunun adı basitliktir

​Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayına: İspatla ya da özür dile.
Pasaportu aktif

Pasaportu aktif

Karamollaoğlu canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
Askerlik teklifi<br>Genel Kurulu'da

Askerlik teklifi
Genel Kurulu'da

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400'lere<br>ilişkin son karar

S-400'lere
ilişkin son karar

​ABD, hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.