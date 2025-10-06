Yeni Şafak
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

22:396/10/2025, Pazartesi
G: 7/10/2025, Salı
Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve satışa hazır esrar bulundurduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Malazgirt ilçesinde ikamet eden İ.T.’nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve elde ettiği kubar esrar maddesini sattığı belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden adreste yapılan aramada 9 parça halinde satışa hazır kubar esrar maddesi ile çeşitli boy ve ebatlarda poşetler içerisinde toplam 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

