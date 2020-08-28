Ahlaksız çocuk kitabı için harekete geçtiler

Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise, TCK’nın 226. maddesi uyarınca ‘basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi’ suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internet ortamında dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.
MUZIR YAYIN KARARI ALINDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kabul edilemez ifadelerin yer aldığı “Gül ve Düşün” isimli çocuk kitabının, 26 Ağustos itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nda incelendiğini ve kitapla ilgili “muzır ve müstehcen” olduğu yönünde ivedi bir şekilde karar alındığını bildirdi.
MEB ONAYLI DEĞİL
- Kitapla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, ise kitabın Bakanlık onaylı olmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir” denildi.