Musa Dinç'in kaleme aldığı ahlaksız çocuk kitabı için MEB harekete geçti Ahlaksız çocuk kitabı için harekete geçtiler Eğitim-Bir-Sen, Musa Dinç isimli sözde yazarın güya çocuklar için kaleme aldığı ancak yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli skandal kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, olası etkinliklerinin iptal edilmesi için de Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurdu, yazar hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Yasemin Asan 28 Ağustos 2020, 01:00 Yeni Şafak