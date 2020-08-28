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Gündem Ahlaksız çocuk kitabı için harekete geçtiler
ANKARA

Musa Dinç'in kaleme aldığı ahlaksız çocuk kitabı için MEB harekete geçti

Ahlaksız çocuk kitabı için harekete geçtiler

Eğitim-Bir-Sen, Musa Dinç isimli sözde yazarın güya çocuklar için kaleme aldığı ancak yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli skandal kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, olası etkinliklerinin iptal edilmesi için de Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurdu, yazar hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kitapla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, ise kitabın Bakanlık onaylı olmadığını duyurdu.
Kitapla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, ise kitabın Bakanlık onaylı olmadığını duyurdu.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise, TCK’nın 226. maddesi uyarınca ‘basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi’ suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internet ortamında dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.

MUZIR YAYIN KARARI ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kabul edilemez ifadelerin yer aldığı “Gül ve Düşün” isimli çocuk kitabının, 26 Ağustos itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nda incelendiğini ve kitapla ilgili “muzır ve müstehcen” olduğu yönünde ivedi bir şekilde karar alındığını bildirdi.

MEB ONAYLI DEĞİL

  • Kitapla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, ise kitabın Bakanlık onaylı olmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir” denildi.

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